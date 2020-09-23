В сургутской колонии убийца вел агитационно-террористическую деятельность

Сургутские следователи возбудили уголовное дело в отношении заключенного, отбывающего наказание за убийство в одной из местных колоний. Мужчина несколько лет вел активную агитационную деятельность, призывая в ряды террористов соседей и тех, кто уже отбыл срок.

Подозреваемый находится в колонии с 2008 года. В 2016 году он начал рассказывать сокамерникам о деятельности международной террористической организации, призывал вступать в ее ряды, чтобы «с оружием в руках совершать физическое уничтожение лиц, не исповедующих религию, адептом которой он являлся, а также призывал принимать активное участие в вооруженных операциях на территории Сирийской Арабской Республики по обороне мест дислокации незаконных вооруженных формирований, нападению на сирийские правительственные вооруженные силы, объекты жизнеобеспечения и социально-экономической инфраструктуры».

Для убедительности он демонстрировал собеседникам видеоролики боевых действий

«Деятельность подозреваемого не ограничивалась пределами исправительной колонии. Имея в пользовании мобильный телефон, злоумышленник продолжал общение на темы террористической деятельности с лицами, отбывшими заключение и освобожденными из-под стражи, преследуя цель их склонения к участию в террористической деятельности. Кроме того, подозреваемый распространял аналогичные вышеуказанным видеоролики с помощью информационно-телекоммуникационной сети Интернет», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Мужчине грозит наказание по статье «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма». По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.