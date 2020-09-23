По центральной площади Сургута прогулялись первые высокопоставленные пешеходы

В Сургуте завершился первый этап работ центральной площади – плитка уложена ровно, волн нет. В этом убедились первые пешеходы, прогулявшиеся по площади: глава города Вадим Шувалов, представители администрации, депутаты и журналисты.

«Осмотрели центральную часть площади, примыкания со стороны Ленина и Энергетиков, выход к мосту на Сайму. Оценили качество укладки плитки, «волн» на поверхности не обнаружили. Теперь предстоит второй этап работ: размещение кофейни, экскурсионных бюро, фотозон — в общем, всего того, что вдохнёт в это место жизнь.⁣⁣ Несмотря на очень сложный год, город меняется: здесь появляется всё больше новых точек притяжения для горожан и туристов. Так что центральная площадь — только начало. Впереди у нас ещё много всего интересного», – резюмировал на личной странице в соцсети Вадим Шувалов.

Стоит отметить, что подрядчику не удалось уложить плитку на площади с первого раза. Из-за того, что работы проводились зимой, весной плитка пошла волнами. В мае подрядчик приступил к переделке по гарантии и успел до зимы. «Надеюсь, при следующих приёмках таких проблем больше не возникнет», – отметил глава города.

Обустройство центральной площади – первый этап масштабной реновации города. Через несколько лет в Сургуте должен появиться многокилометровый пешеходный маршрут с зонами отдыха и различных активностей.