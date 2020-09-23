Строительство школы №9 в Сургуте столкнулось с разночтениями в документах

Изменить условия концессионного соглашения, по которому возводится второй блок сургутской школы №9, что в микрорайоне ПИКС, нельзя: не позволяет УФАС. Так ответили депутаты думы Сургута в ответ на предложение администрации все-таки пересмотреть договор.

Напомним детали: застройщик обратился к чиновникам с просьбой урезать условия укомплектования строящегося объекта — подрядчик попытался отказаться от покупки компьютерной техники для школы.

Антимонопольщики на соответствующий запрос администрации ответили отказом, и именно он стал причиной разночтений. Так, начальник управления инвестиционной политики и развития предпринимательства Светлана Петрик и замглавы Сургута Алексей Жердев посчитали, что УФАС не отказал, а счел вопрос несущественным для вмешательства — то есть решать его следует самостоятельно. Депутаты не согласны: отказ значит отказ; иначе пересмотр таких «несущественных» моментов может войти в повседневную практику.

«Концессионер взял на себя обязательство по строительству, а теперь администрация чуть ли не угрожает нам тем, что концессионер вовсе расторгнет соглашение. Это неправильная позиция», — прокомментировал выступление замглавы города Анны Томазовой заместитель председателя думы Артем Кириленко. Чиновница отметила, что вероятность потерять концессионера существует, а в условиях нехватки школ это было бы нежелательно.

Тем не менее, депутаты настояли на том, что требованиями антимонопольного ведомства пренебрегать нельзя: последствия могут быть серьезными. В итоге парламентарии предложили исключить вопрос из повестки очередного заседания городской думы до получения согласования антимонопольным комитетом.