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Идем с опережением. В Сургутском районе подвели итоги девяти месяцев работы

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой рассказал о промежуточных итогах работы администрации

Идем с опережением. В Сургутском районе подвели итоги девяти месяцев работы
Фото: admsr.ru

Рост по всем фронтам: в Сургутском районе подвели итоги работы за девять месяцев 2020 года, о них рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Все предпосылки к росту заложены изначально: доходы бюджета, несмотря на сложную ситуацию с эпидемией коронавируса, корректировать в сторону уменьшения отказались. Как результат — общий объем собственных доходов к этому времени составил уже 100,9 процента от запланированного, НДФЛ — 100,4 процента. «По отношению к аналогичному периоду 2019 года рост составил 104 процента», — отметил Трубецкой.

Курс на строительство и благоустройство поселений продолжается: в этом году уже ввели два детских сада — в каждом по 300 мест — в Нижнесортымском и Солнечном, достраивают столовую в сайгатинской школе. Там же, в Сайгатине, уже в следующем году возведут детский сад на 80 мест — уже определен подрядчик, с ним заключили соответствующий договор.

Школьная тема вообще очень интересует Трубецкого: в обозримом будущем новое общеобразовательное учреждение на 1100 мест будет сдано в Нижнесортымском, а в этом году провели проектные работы по строительство школы на тысячу мест в Солнечном, причем, подчеркивает Андрей Трубецкой, проекты реализуются по принципу концессии.

Работа по стратегическому проекту всего Сургутского района — созданию дорожной сети в микрорайоне Гидронамыв — идет с опережением, несмотря на масштабы. «Это самая большая стройка Сургутского района на сегодняшний день, — говорит Андрей Трубецкой. — 2,5 километра широкополосных дорог позволит ввести порядка 250 тысяч квадратов жилья, а это задел на 5-6 лет жилищного строительства в районе». Те же 2,5 километра — протяженность инженерных сетей: на их обустройство здесь потратят порядка 130 миллионов рублей.

Опережение графика на обоих объекта колоссальное: «Мы взяли на себя повышенные обязательства: оба объекта по муниципальному контракту должны быть построены в октябре 2021 года, но мы посоветовались в подрядчиками и приняли решение, что все это под силу сделать в этом году», — говорит глава Сургутского района, подчеркивая: прецедентов опережения графика на год в Югре, похоже, еще не было. Ввод объектов ожидается уже в 2020 году.


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Сегодня в 13:55, просмотров: 384, комментариев: 0
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