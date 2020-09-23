16+
Логотип Сиапресс
USD  76,3545   EUR  89,2508  

Новости

Больше новостей
Как, по-вашему, должен осуществляться подвоз детей с дач в школы?
Комментировать
0
В Сургуте везде ставят новые заборы. Нужны ли они в таком количестве?
Комментировать
0
Больше опросов

​Замглавы Сургута извинился перед горожанами за равнодушие чиновников

Сургутские чиновники вынудили заместителя главы города Алексея Жердева извиняться перед сургутянами

​Замглавы Сургута извинился перед горожанами за равнодушие чиновников
Фото: siapress.ru

Замглавы Сургута Алексей Жердев принес извинения сургутянам за чиновников, которые не учли их пожелания при выборе варианта обустройства парковки у театра актера и куклы «Петрушка».

«Мы это говорили, говорим и будем говорить: все решения будут приниматься на основании решения большинства жителей. Если жители выбрали первый вариант обустройства, то именно он и будет реализовываться», — подчеркнул он.

Напомним, что скандал разразился в начале недели на заседании думского комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу. Как ранее сообщал siapress.ru, на нем выступили чиновники администрации, которые рассказали, что по поручению депутатов организовали общественное обсуждение обустройства парковочного пространства у бывшего кинотеатра «Аврора».

Довольно скоро выяснилось, что представители департамента архитектуры и градостроительства к мнению большинства участников обсуждения прислушиваться не захотели. 65 процентов голосов набрал вариант проекта №1, предполагающий снос недостроенного туалета рядом со зданием «Авроры» — но чиновники заявили, что считают оптимальным вариант №2, при котором туалет продолжает стоять нетронутым и недостроенным, зато под снос пойдет детская площадка и арт-объект «Сургут — точка притяжения Югры».

Депутаты дали новое поручение: обсчитать все варианты обустройства и снова обсудить этот вопрос на заседании в декабре этого года.


нравится (21) не нравится (2)
Сегодня в 13:53, просмотров: 1631, комментариев: 9
Комментарии:
Флудер
не нравится
Сегодня в 14:21
Хочешь сделать электорату хорошо - сделай плохо, а потом верни, как было.
Районный критик
не нравится
Сегодня в 15:13
тут где-то бегали подчиненные трубецкого, хамили в комментариях. а могут они привести пример когда их босс извинился перед людьми? я чаще слышал другие истории: про грубость и хамство (это видимо у них в уставе администрации записано или где-то там еще, я в этой бюрократии не разбираюсь)
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:13
Кого-нибудь расстреляли или хотя-бы уволили?
Сергей Б Районный критик
не нравится
Сегодня в 15:20
Лучше грубость и хамство, чем лицемерие.
Районный критик Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:37
да ну хз. и то и то плохо. а когда грубость и хамство вместе с лицемерием?)
Сергей Б Районный критик
не нравится
Сегодня в 15:50
Согласен. И то и другое плохо.

Ну тогда нечего город в пример району ставить.
Районный критик Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:51
как и наоборот
Сергей Б Районный критик
не нравится
Сегодня в 15:58
Ну тут вы меня ваще насмешили…
Районный критик Районный критик
не нравится
Сегодня в 16:39
чем же?
Показать все комментарии (9)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Замглавы Сургута извинился перед горожанами за равнодушие чиновников 1631
  2. Житель Сургутского района скрывался восемь лет после избиения и изнасилования падчерицы 1112
  3. «Сбербанк сегодня — экосистема, которая нацелена на создание наибольшего комфорта для человека» 1021
  4. ​До конца года в Югру поступит почти 1500 вакцин от коронавируса. Их приоритетно будут ставить медикам 978
  5. ​Забор всем нам 943
  6. Накануне из-за коронавируса умер один югорчанин 885
  7. «Так, как делаем мы, делать нельзя: это скользкая дорожка» 882
  8. За прошедший день COVID-19 выявили у 125 югорчан 856
  9. ​Наталья Комарова сняла еще ряд ограничений, введенных из-за COVID-19 779
  10. В аэропорту Нижневартовска экстренно сел Боинг 737
  1. ​Эдуард Иваницкий: «Мы как занюханный колхоз, который радуется приезду Киркорова...» 18312
  2. Евгений Дьячков: «Как ни странно, государство сдержало обещания о гарантированных выплатах в поддержку авиаотрасли» 11160
  3. ​Два человека выжили после падения самолета на воду в Югре 11013
  4. Сургутнефтегаз сохранил лидирующую позицию в рейтинге крупнейших компаний страны 10026
  5. Жители Сургута пожаловались на незаконный ларек 8203
  6. ​СМИ назвали имя нового смотрящего за Югрой 8151
  7. В Сургуте неизвестным веществом отравились два подростка 7224
  8. ​Семье умершего от отравления школьника в Сургуте оказывают психологическую помощь 6101
  9. ​«До пандемии моих детей никто не лапал»: сургутские родители включились в войну против термометрии в школах 6089
  10. ​Бык-нарушитель напугал сургутских водителей 6016
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 644346
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 269622
  3. ​Кто такой Зятек? 59266
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 53219
  5. ​Жительница Нефтеюганска продала горожанам путёвки, но деньги присвоила себе 34162
  6. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 31524
  7. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 31240
  8. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 23821
  9. Слишком много истории?.. 23564
  10. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 23526

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика