Сургутские чиновники вынудили заместителя главы города Алексея Жердева извиняться перед сургутянами

Замглавы Сургута Алексей Жердев принес извинения сургутянам за чиновников, которые не учли их пожелания при выборе варианта обустройства парковки у театра актера и куклы «Петрушка».

«Мы это говорили, говорим и будем говорить: все решения будут приниматься на основании решения большинства жителей. Если жители выбрали первый вариант обустройства, то именно он и будет реализовываться», — подчеркнул он.

Напомним, что скандал разразился в начале недели на заседании думского комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу. Как ранее сообщал siapress.ru, на нем выступили чиновники администрации, которые рассказали, что по поручению депутатов организовали общественное обсуждение обустройства парковочного пространства у бывшего кинотеатра «Аврора».

Довольно скоро выяснилось, что представители департамента архитектуры и градостроительства к мнению большинства участников обсуждения прислушиваться не захотели. 65 процентов голосов набрал вариант проекта №1, предполагающий снос недостроенного туалета рядом со зданием «Авроры» — но чиновники заявили, что считают оптимальным вариант №2, при котором туалет продолжает стоять нетронутым и недостроенным, зато под снос пойдет детская площадка и арт-объект «Сургут — точка притяжения Югры».

Депутаты дали новое поручение: обсчитать все варианты обустройства и снова обсудить этот вопрос на заседании в декабре этого года.