Житель Югры пойдет под суд за изнасилование падчерицы только спустя восемь лет

Житель Сургутского района, который восемь лет назад избил и изнасиловал падчерицу, наконец-то отправится в колонию. Следователи смогли задержать мужчину в Кургане, до этого он скрывался в разных городах под другим именем:

«В апреле 2012 года обвиняемый, находясь в квартире с применением насилия путем нанесения ударов по голове и удушения, совершил действия сексуального характера в отношении девятилетней дочери своей сожительницы. Действия злоумышленника пресечены матерью потерпевшей, внезапно вернувшейся домой, после чего обвиняемый скрылся с места происшествия и выехал за пределы округа. Длительное время он проживал в разных городах под другими анкетными данными, используя копию чужого паспорта», – рассказали в пресс-службе СК Югры.

21 сентября злоумышленник дал признательные показания, ему предъявлено обвинение. На данный момент мужчина заключен под стражу, уголовное дело еще не закрыто.