Сургутянка взяла в кредит миллион рублей для мошенников

58-летняя сотрудница одного из градообразующих предприятий Сургута стала жертвой онлайн-мошенников. Женщина случайно оформила кредит и перевела более миллиона рублей злоумышленнику.

«На абонентский номер потерпевшей поступил звонок, собеседник представился сотрудником банка и сообщил женщине, что на её имя оформлено несколько кредитов. Гражданка ответила, что это ошибка и у неё нет действующих кредитов. Тогда злоумышленник пояснил, чтобы отменить данные операции необходимо оформить новый кредит, обналичить и перевести денежные средства на другой счет. Будучи уверенной, что говорит с сотрудником банка, женщина выполнила инструкции мошенника и перевела на его счёт денежные средства в размере более одного миллиона рублей», – рассказали в пресс-службе городской полиции.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, мошеннику грозит до десяти лет лишения свободы.

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано восемь фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Жители региона лишились около 800 тысяч рублей.

Стоит отметить, что за восемь месяцев 2020 года в Югре на 3,2 процента выросло количество совершенных преступлений. Рост обеспечивают именно онлайн-мошенники.