Дмитрию Попову дали месяц, чтобы возразить прокуратуре

Апелляционное представление прокуратуры на оправдательный приговор бывшему главе Сургута Дмитрию Попову поступило в Сургутский городской суд в пятницу, 18 сентября. Готовить дело к рассмотрению в апелляционной инстанции будет судья Елена Сутормина, так как оправдавшая экс-чиновника Татьяна Слюсарева находится в отпуске.

«Судья определила срок для представления возражений до 21 октября», – сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе горсуда.

Таким образом, документы поступят в суд ХМАО к ноябрю. Только после этого будет назначена дата заседания по рассмотрению апелляционного представления.

Дмитрий Попов 3 сентября был признан невиновным в превышении должностных полномочий. Оправдательный приговор не устроил государственного обвинителя, который требовал 4,5 года условного срока.

Прокуратура доказывала в суде, что бывший глава Сургута провел с нарушением закона ряд сделок: по продаже песка с бывшей дамбы одной из сургутских ГРЭС; предоставлению субсидии совхозу «Северное» и покупке помещения для того, чтобы разместить в нем билдинг-сад. Ни по одному из эпизодов Попов вину не признавал.

Следствие и судебные разбирательства длятся уже пятый год. После вынесения оправдательного приговора Дмитрий Попов, успевший стать неработающим пенсионером, выражал надежду вернуться на работу в Сургутнефтегаз.