Лучшей художественной книгой в Югре выбран сборник стихов Петра Суханова о Сургуте

Победителем в номинации «Лучшая художественная книга» регионального конкурса «Югорская книга» стал поэтический сборник Петра Суханова «Эпоха с названьем Сургут...». Об этом сообщает пресс-служба городской Центральной библиотеки.

«Как отметил во вступительной статье к сборнику поэт, писатель, координатор Ассоциации писателей Урала и сопредседатель Союза писателей России Александр Кердан, эта книга является «своеобразным материальным доказательством, что в поэтической истории Сургута Город и Поэт всегда останутся неотъемлемой частью друг друга», – подчеркнули представители ЦБС.

Отметим, что сборник был издан по инициативе ЦБС с финансированием Администрации Сургута, в рамках юбилейных мероприятий, посвящённых 425-летию города. Над книгой работали сотрудники библиотеки.