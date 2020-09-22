За штурвалом разбившегося в Югре самолета был экс-глава Сургутского района Дмитрий Макущенко

Легкомоторным самолетом, который потерпел крушение на озере Высынглор, управлял бывший глава Сургутского района Дмитрий Макущенко. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщил информированный источник.

«При взлете самолет крылом зацепил воду и упал. Дмитрий Васильевич и его пассажир не пострадали», – уточнил собеседник агентства. Судно сейчас «плавает по озеру с обломанными крыльями».

Крушение гидросамолета Че-27 произошло днем 21 сентября недалеко от поселка Угут в Сургутском районе. Пострадавшие сами вызвали спасателей. За ними вылетел вертолет Ми-8. Обстоятельства ЧП устанавливает Уральское СУ на транспорте СКР. Ведомство опубликовало снимки с места инцидента, судя по которым, самолет частично затонул.

На форуме малой авиации Че-27 хвалят за хорошую грузоподъемность и размер лодки. В открытой продаже самолетов-амфибий такой модели нет. «Чешки» других модификаций продают за 1,6-5 миллионов рублей.

Читатели ИА СИА-ПРЕСС отмечают, что в Югре Че-27 был только у Дмитрия Макущенко. Сургутский авиатор Сергей Шевчик считает, что самолет удастся восстановить: «Просто гидросамолёт набрал воды и погрузился. Лежит брюхом на дне крыльями на улице. Достанем, просушим, заклеим дыру, и снова будет летать».

Сам Дмитрий Макущенко не ответил на звонки корреспондента СИА-ПРЕСС — его телефон отключен.