Бывший сотрудник МЧС обвиняется в получении взяток от сургутских предпринимателей

Бывший сотрудник сургутского отделения МЧС стал фигурантом уголовного дела: его обвиняют в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

«Следствием установлено, что инспектор государственного пожарного надзора в период с 2012 по 2019 годы получал взятки от предпринимателей города Сургута за лояльный подход при проведении проверок соблюдения правил пожарной безопасности на обслуживаемых объектах, в 2015 году склонил представителя управляющей компании к заключению гражданско-правового договора с коммерческой организацией, находящейся под его покровительством, а также в 2019 году оказал своему знакомому содействие в получении коммерческого подкупа», – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

За весь период югорчанин получил более двух миллионов рублей, на его имущество уже наложили арест. Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу.