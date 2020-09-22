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Сургутские школьники теперь питаются по-новому

Школы Сургута смогли организовать питание детей исходя из новых требований Роспотребнадзора

Сургутские школьники теперь питаются по-новому

В школьных столовых Сургута теперь существует новый, особый распорядок, который общеобразовательные учреждения довели до автоматизма. Это сделано для того, чтобы снизить риск распространения коронавируса среди учеников.

«На данный момент в школах организованы разные входы, обеденные столы находятся на необходимом расстоянии друг от друга. Было создано специальное расписание, чтобы никто не остался голодным. Также почти вдвое сокращено количество классов, которые могут находиться в столовой одновременно – в среднем, раньше в помещении могло находиться девять классов, теперь порядка пяти», – прокомментировала директор департамента образования Ирина Замятина.

Напомним, что недавно на Госуслугах появился сервис, благодаря которому родители школьников могут оценить качество питания в общеобразовательных организациях. В департаменте образования Сургута отмечают, что они следят за отзывами, которые, в большинстве своем, оказываются положительными.


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Сегодня в 15:04, просмотров: 305, комментариев: 0
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