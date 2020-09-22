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«Мы вас услышали». Администрация Сургута определилась с видом парковки у «Петрушки»

Сургутские чиновники проигнорировали результаты голосования горожан по парковке у театра «Петрушка»

«Мы вас услышали». Администрация Сургута определилась с видом парковки у «Петрушки»
Фото: siapress.ru

Голосование провели, результаты получили, действовать будем по-своему: таков краткий итог эпопеи с обсуждением размещения парковки возле тетра актера и куклы «Петрушка» в Сургуте. С ним городские чиновники выступили на заседании комитета думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу.

Напомним, что поручение обратиться к общественности депутаты дали администрации еще в конце предыдущего политического сезона. По словам директора департамента архитектуры и градостроительства Сергея Солода, процесс организовали (о нем siapress.ru писал ранее), мнения собрали. «Были проведены общественные обсуждения с 28 августа по 18 сентября, — отчитался чиновник. — Первое место с 65 процентами голосов занял вариант проекта №1, предполагающий снос рядом стоящего здания и устройство парковочных мест».

Вопрос уже хотели закрыть — поручение депутатов организовать обсуждение выполнено. Однако выяснилось, что чиновники к гласу народа прислушиваться не намерены: ДАиГ больше склонен к реализации второго варианта, за который проголосовали только 16 процентов участников опроса. В этом варианте рядом стоящее здание (а это, к слову, общественный туалет, который вот уже 15 лет находится в статусе объекта незавершенного строительства) не трогают; детской площадке же и недавно установленному арт-объекту «Сургут — точка притяжения Югры» повезет меньше: ими придется пожертвовать.

Такой поворот стал полной неожиданностью для депутатов. «Зачем же вы спрашивали мнение сургутян?» — выразил недоумение заместитель председателя думы Артем Кириленко.

«Мы выполнили поручение думы Сургута провести общественное обсуждение проектов размещения театра «Петрушка», — прокомментировал заместитель директора ДАиГ Юрий Валгушкин. — Администрация изначально ориентировалась на второй вариант: он более быстрый, проектирование по нему уже можно начинать». Первый же вариант, со сносом не действующего туалета, более дорогой и в целом хлопотный: требуется выкуп объекта, а следом — его ликвидация.

Впрочем, насколько это дорого, в администрации пока сказать не готовы, на что отреагировал депутат Владимир Болотов, отметив, что необходимо просчитать затраты. С ним согласилась и председатель городского парламента Надежда Красноярова, отметив, что просчитать требуется все три варианта, отметив при этом: «Жители проголосовали за первый вариант — мы же не можем просто сказать, что не согласны с этим результатом…»

Пока же администрация все-таки настаивает на реализации второго варианта: по словам Сергея Солода, в нем остаются сохранными зеленые насаждения, часть которых пострадает при реализации варианта, выбранного жителями Сургута. «Но вырубка части зеленых насаждений вызовет меньше возмущения, чем уничтожение единственной на весь район детской площадки», — парировал депутат Дмитрий Пахотин. Кроме того, придется переносить и недавно созданный барабан «Сургут — точка притяжения Югры», который уже стал одним из любимых арт-объектов горожан.

Пока что он останется на своем месте: чиновникам департамента архитектуры и градостроения совместно с коллегами из управления капитального строительства предстоит представить стоимость всех трех вариантов размещения парковки возле «Петрушки» к декабрьскому заседанию комитета. Тогда разговор пойдет более предметный.


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Сегодня в 15:01, просмотров: 378, комментариев: 1
Комментарии:
Флудер
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Сегодня в 15:28
Не, ну все правильно, с точки зрения закона. Опрос провели, но ведь нигде не написано, что должны делать тот вариант, который по итогам опроса лидирует. Это вообще разные вещи.
Так что читайте меню, и жрите, что дадут.

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