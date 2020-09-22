В Сургуте родители жалуются на бесконтактное измерение температуры в учреждениях образования

Житель Сургута Александр опубликовал жалобу на портале «Твой Сургут» на бесконтактное измерение температуры в образовательных учреждениях. Горожанин считает, что выбранный сотрудниками организаций способ термометрии ведет к заражению детей, а не профилактике заболеваемости.

«Людям выдали термометры для бесконтактного контроля температуры, все они, как будто сговорившись, берут каждого ребенка за руку, делать замечания по этому поводу бесполезно. У нас идет планомерное заражение населения? До пандемии моих детей каждый день никто не лапал», – отмечает Александр.

В качестве примера он приводит естественно-научный лицей и центр детского творчества на Республики, 78. «Все как будто сговорились. Про то что 1 сентября устроили дикие толпы, про это я уже молчу. Но можно же было людям объяснить, для чего они температуру на входе в образовательные учреждения контролируют и как это правильно делать? Тут идеально подходят такие выражения как «заставь дурака богу молиться...», – резюмировал мужчина.

Жалоба зарегистрирована 21 сентября, ответ на нее еще не получен.

Стоит отметить, что в некоторых регионах России родители объявили войну термометрии. Правда, ими движут более экзотические причины. Противники этого метода диагностики объединяются в сообщества по интересам в социальных сетях. Они считают, что ежедневное измерение температуры вредит здоровью детей и нарушает федеральное законодательство, так как, по их убеждению, любые медицинские вмешательства должны проводиться с согласия родителей.

«Удалось найти информацию, что такая процедура может вызывать аллергические реакции, ускорение кровяного потока, которое заставляет внутренние органы работать активнее. Но самый большой вред — для сетчатки глаза, особенно если у ребенка проблемы со зрением. Ухудшаются внимание и память», – рассказала Е1 одна из родительниц, которая написала письменный отказ от этой процедуры на имя директора школы. Впрочем, научно обоснованных подтверждений опасениям женщины нет.