Возле школы №29 в Сургуте строители неаккуратно строят проезд – горожане возмущены

Жители Сургута недовольны тем, что в районе школы №29 недовольны бардаком, который устроили строители: по словам горожан, на территории вырыли траншеи, везде торчит арматура, лежат камни.

«Этот бардак продолжается с начала лета, капают, ломают и практически ничего не строят. Торчит арматура, нарыты траншеи, лежат плиты и камни, дети хотят в школу тут же. Проект бестолковый совсем, кураторов и строительного контроля, видно, совсем нет: за счет проезжей части пытаются сделать дорожку пешеходную к школе, сократили количество парковочных мест у школы, новых площадок под парковку нет, хотя там полно места, никто про это даже не думал и не думает, люди будут переезжать эти дорожки и парковаться на газонах!» – пожаловался местный житель на портале «Твой Сургут».

В администрации города пояснили, что переживать не за чем – подрядная организация занимается строительством проезда и стоянки, а к концу следующего месяца работы закончатся:

«На указанной территории ООО СК «Югратрансавто» строит проезд и стоянку. Арматура и траншея – это разметка для установки бордюров будущих стоянки и проезда. Работы идут в соответствии с графиком. Срок окончания работ – 31 октября. Мы дали указания подрядчику, чтобы он вел работы аккуратнее», – пояснил заместителя начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйств Андрей Байков.