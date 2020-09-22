В Сургуте пассажирский автобус сбил пенсионера

В Сургуте пассажирский автобус сбил пешехода. Инцидент произошел накануне, 21 сентября, неподалеку от магазина «Москва».

«59-летний водитель, управляя автобусом, допустил наезд на 65-летнего мужчину, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил травмы», – рассказали в пресс-службе ГИБДД города.

По факту случившегося сотрудники ведомства проводят проверку, которая установит все обстоятельства произошедшего.