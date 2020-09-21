В Сургуте подрядчик срывает кампанию по ремонту дворов

В Сургуте кампания по ремонту дворов срывается из-за недобросовестного подрядчика. Работы не выполнены в срок на Декабристов, 5. Об этом сообщил глава города Вадим Шувалов.

«На Декабристов, 5 к подрядчику, компании «Автобан», возникло очень много вопросов, и главный из них — где работа? По плану завершить объект должны были до 15 сентября, но организация к своим обязательствам отнеслась халатно. В итоге — просрочка, какие-то рассказы про якобы нехватку людей из-за пандемии, неправильную цену асфальта в смете и так далее. При этом все дворы ремонтируются по одинаковым сметам с одинаковым подходом. Если такие условия подрядчика не устраивали, зачем было выходить на конкурс?», – написал градоначальник на личной странице во «ВКонтакте».

Проблемный двор возьмет под особый контроль департамент городского хозяйства взять. «Работы нужно заканчивать как можно быстрее, потому что стройплощадка под окнами явно не приносит удовольствия жителям окрестных домов. По окончании работ будем предъявлять претензии и выставлять штрафы», – добавил Вадим Шувалов.

Всего в этом году в Сургуте планировалось отремонтировать 17 объектов. На это из городского бюджета выделено 85 миллионов рублей. Четыре двора уже приняты. Остальные находятся в высокой стадии готовности. Жильцы домов, во дворах которых ремонт уже сделан, довольны проделанной работой.