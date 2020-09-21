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​Депутаты Сургута предложили организовать регулярные автобусные рейсы на дачи

Подвоз детей из сургутских дачных кооперативов будет осуществляться либо спецтранспортом, либо обычными автобусами

​Депутаты Сургута предложили организовать регулярные автобусные рейсы на дачи
Фото: siapress.ru

Число маршрутов автобусов для подвоза детей из дачных кооперативов к школам с января 2021 год увеличится, причем это могут быть не школьные, а круглогодичные рейсовые автобусы: такую возможность накануне обсудили депутаты думы Сургута вместе с чиновниками администрациями.

Проблема не новая — с каждым годом число проживающих в дачных кооперативах в Сургуте увеличивается, соответственно необходимость в организации автобусных перевозок становится все острее. Чтобы решить ее, ежегодно увеличиваются маршруты школьных автобусов — в 2020-м запустили еще пять рейсов спецтранспорта, которые обслуживают более 400 учащихся.

Тем не менее, их эффективность вызывает некоторые сомнения: на линии ходят небольшие автобусы, которые вмещают до 35 человек — они не в состоянии закрыть необходимость в перевозке всех детей. Выход из этой ситуации предложил депутат городской думы Дмитрий Пахотин, который подсчитал стоимость этого варианта перевозок и сравнил его со стоимостью запуска регулярных круглогодичных рейсов. Так, только на запуск нынешних четырех маршрутов из городского бюджета требуется ежегодно выделять порядка 50 миллионов рублей на их обслуживание. Если же говорить о пуске регулярных круглогодичных автобусов, то без учета субсидий, которые выделяются на сезонные автобусы (а это 36 миллионов рублей), он обойдется в те же 50 миллионов рублей. Приблизительные суммы Дмитрий Пахотин озвучил в эфире siapress.ru. «Это и подвоз детей, и возможность выехать из дачного кооператива любому жителю», — подчеркнул он.

При этом организация подвоза регулярным транспортом закроет вопрос и с подвозом детей из тех дачных кооперативов, в которые сейчас пустить спецтранспорт невозможно: речь, например, о ряде садовых товариществ в районе Сургутских ГРЭС, где по нормативам детские автобусы ездить не имеют права.

О том, как это предложение соотносится с текущей экономической ситуацией, депутаты обсудили на сегодняшнем заседании комитета по бюджетной политике. Дмитрий Пахотин подчеркивает: так или иначе, подвоз детей из дачных кооперативов в школы в Сургуте организован и будет продолжать осуществляться по нынешней или иной схеме.


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21 сентября в 18:18, просмотров: 482, комментариев: 0
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