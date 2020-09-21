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​Администрация Сургута пообещала депутатам и населению новые спортобъекты в течение нескольких лет

Несколько спортивных сооружений в Сургуте появятся в этом году, остальные — в ближайшие годы

​Администрация Сургута пообещала депутатам и населению новые спортобъекты в течение нескольких лет
Фото: siapress.ru

Новые спортивные объекты появятся в Сургуте в ближайшие пару лет: речь о шести проектах, которые будут реализованы в рамках концессионных соглашений. О них на минувшей неделе рассказал депутатам города начальник управления физкультуры и спорта Михаил Ющенко на заседании комитета по социальной политике.

Напомним, что еще в мае прошлого года парламентарии запросили у чиновников подготовить стратегию действий по вовлечению населения в адепты здорового образа жизни, что прямо связано с майскими указами президента РФ Владимира Путина, в соответствии с которыми, к 2024 году 55 процентов россиян должны активно заниматься спортом.

Сургуту до этого показателя пока далеко: по словам замглавы города Анны Томазовой, сейчас спортом занято порядка 37 процентов — к 2030 году, однако, можно этот показатель увеличить почти вдвое, главное — создать условия.

Бюджетных средств, однако, не хватает. Выход — привлекать концессионеров. Собственно, к возведению шести таких объектов и причастен бизнес, однако пока дело застопорилось — сроки строительства спортзалов на улицах Ивана Захарова, Маяковского и в Западном жилом районе отодвинулись на год-два.

Впрочем, по словам Михаила Ющенко, это не значит, что в 2020 году никаких спортивных объектов сдано не будет: планируется ввод сразу нескольких сооружений в поселке ЦПКРС — в их числе физкультурный комплекс и несколько плоскостных сооружений. Несмотря на то, что жители не сильно рады тому, что последние фактически придется содержать за собственный счет, в администрации и думе уверены, что польза, которую они приносят, в конце концов перевесит скепсис населения.


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21 сентября в 18:16, просмотров: 404, комментариев: 0
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