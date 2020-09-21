В Сургуте «Фольксваген» столкнулся с мотоциклом. Байкера госпитализировали

Очередное ДТП с участием байкера произошло в минувшее воскресенье в Сургуте – автомобиль «Фольксваген» столкнулся с мотоциклом «Хонда».

«В 18 часов 50 минут на улице Каролинского, 14, водитель 1985 года рождения, управляя Фольксваген Тигуан, по предварительным данным, при перестроении не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся попутно без изменения направления движения, и допустил столкновение с мотоциклом Хонда CBR600 под управлением водителя 1989 года рождения», – рассказали в пресс-службе городской ГИБДД.

Владелец «Хонды» был госпитализирован, оба транспортных средства получили серьезные повреждения.