В Сургутском районе частный самолет рухнул в озеро

В понедельник, 21 сентября, около 13.00 в Сургутском районе частный легкомоторный самолет рухнул в озеро Высынглор. На борту судна находились два человека. Они не пострадали. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

«В момент прибытия спасателей самолет был в воде. На берегу находились два человека. Они сообщили, что не нуждаются в медицинской помощи. Сейчас их доставляют на вертолете Ми-8 в Сургут», – уточнил собеседник агентства.

Известно, что самолет принадлежит частному лицу. В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться правоохранителям.

Стоит отметить, что, по данным СМИ, инцидент произошел с самолетом Че-27. Это – гидросамолет, способный садиться на воду и взлетать с воды.