В Сургуте бык прогулялся по ночной дороге в сопровождении экипажа ДПС

В ночь на понедельник, 21 сентября, на улице Аэрофлотская в Сургуте экипажу ДПС пришлось контролировать движение из-за быка-нарушителя. Животное гуляло по проезжей части и могло стать причиной аварии. На место происшествия полицейских вызвали напуганные водители.

«На указанное место прибыл экипаж дорожно-патрульной службы Сургута. Полицейские попытались прогнать скотину с дороги. Но, бычок на стражей правопорядка никак не реагировал. Лишь прижался к обочине и пошел вдоль отбойников. В итоге, патрульным пришлось сопроводить рогатого от Западной в сторону города. Устав от назойливых сотрудников, бык перелез через дорожное ограждение и ушел в лес. Обошлось без происшествий – это главное!», – сообщает К-Информ.

Стоит отметить, что крупные животные очень часто становятся причиной ДТП. Только за шесть месяцев 2020 года в округе произошло 52 такие аварии. Чаще всего автомобилисты сбивают собак, но под колеса попадают лоси, лисы, зайцы и лошади.