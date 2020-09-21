На субботнике больше ста жителей Сургута очистили от мусора два участка

Жители Сургута приняли участие в субботнике и собрали более 300 мешков с мусором. Как отмечают организаторы мероприятия, на участке между ТЦ «Аура» и ЖК «Четыре сезона» было собрано 70 мешков мусора, а на береговой линии в районе улицы Югорской и Нагорной - 260 мешков.

Всего на субботник пришло больше ста человек: среди них молодые и юные горожане, а также огнеборцы:

«Отрадно, что больше половины участников – это дети и подростки! Ребята трудились с высочайшей самоотдачей! Бережное отношение к городской среде и природе теперь останется у них на всю жизнь. В мероприятии также приняли участие работники пожарно-спасательного центра 11-го отряда ФПС МЧС России. Крепкое плечо и физическая помощь огнеборцев очень пригодились при погрузке сотен мешков в Камаз для вывоза мусора!» – рассказали организаторы субботника.

Отметим, что пластик и алюминий был отправлен в перерабатывающие компании.