Сургутнефтегаз вошел в тройку крупнейших частных работодателей страны

Численность персонала в Сургутнефтегазе составляет 112 795 человек. С такими показателями нефтяная компания вошла в тройку крупнейших частных работодателей страны. Впереди «Магнит» и X5 Retail Group, где трудоустроены 308 432 и 307 000 человек соответственно. Рейтинг «Крупнейшие частные работодатели России — 2020» составлен Forbes.

В десятке «Лукойл» (101 400 человек), «Красное и белое» (100 000 человек), «Норильский никель» (73 715 человек), Evraz (71 223 человека), МТС (69 189 человек), СУЭК (66 245 человек), УГМК (63 581 человек).

«По численности сотрудников крупнейшие частные работодатели России уступают «Газпрому» (в 2019 году, по данным годового отчета, сотрудниками газового монополиста были 473 800 человек) и «Роснефти», где списочная численность сотрудников на конец 2019 года составила 334 600 человек», – отметили аналитики.

По итогам 2019 года выручка Сургутнефтегаза составила 1,814 триллиона рублей. На счетах и депозитах компании находятся почти три триллиона рублей. Рыночная капитализация предприятия составляет 2,1 триллиона рублей.

Ранее Forbes поставил СНГ на второе место в рейтинге крупнейших частных компаний страны после «Лукойла».