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​Родственники жертв авиакатастрофы под Тюменью получили шанс получить компенсацию во Франции

Во Франции состоится суд по иску родственников жертв крушения рейса «Тюмень – Сургут», которое произошло восемь лет назад

​Родственники жертв авиакатастрофы под Тюменью получили шанс получить компенсацию во Франции
Фото: sledcom.ru

Апелляционный суд Франции постановил начать слушания в суде Тулузы по существу по иску родственников жертв авиакатастрофы, произошедшей под Тюменью 2 апреля 2012 года. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Коммерсантъ».

Иск на производителя самолета, компанию Avions de transport regional (GIE ATR — франко-итальянский концерн) был подан еще в 2013 году. В качестве соответчика к делу привлекли российскую Utair. Адвокаты потерпевших объяснили это решение нежеланием российского ответчика «выплачивать нормальные компенсации пострадавшим». По данным «Ъ», семьи получили только обязательные страховые выплаты, а также материальную помощь от властей. От компании-перевозчика им предлагалось всего по 150 тысяч рублей на каждого члена семьи.

«Понимая, что им уже не удастся избежать суда по французскому законодательству, они начали обзванивать наших клиентов, и за нашей спиной предложили им мизерные компенсации взамен на мировое соглашение, хотя до этого то же самое предложение по компенсациям нами было отклонено», – рассказал изданию адвокат потерпевших Давид Кухалашвили, комментируя решение апелляционного суда Франции.

В ходе следствия выяснилось, что ATR-72 российской авиакомпании Utair разбился из-за обледенения, суд признал виновниками трагедии погибшего пилота и двух техников наземной службы, не обработавших лайнер перед вылетом. Шанс на получение компенсации во Франции родственникам погибших дают найденные конструктивные недостатки ATR.

В результате крушения самолета, летевшего из Тюмени в Сургут, погибли 30 пассажиров из 44 находившихся на борту. Еще трое скончались позже. Среди погибших были сотрудники Сургутнефтегаза и ООО «Газпром трансгаз Сургут».


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20 сентября в 18:56, просмотров: 533, комментариев: 4
Комментарии:
Alkonowa1ow
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20 сентября в 21:05
По сравнению с АН-24 французский ATR-72 г...но.
444 Alkonowa1ow
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20 сентября в 21:20
О! Вы и в авиации специалист, дорогой для бюджета товарищ? Ну-ка выдайте пару тысяч знаков вязкого бреда "а в СССР ...", а "путинский либеральный капитализм ...", "а я лично АН конструировал, эксплуатировал и ремонтировал".
Alkonowa1ow 444
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20 сентября в 23:26
В качестве пассажира налетал, как многие сургутяне, более тысячи часов на Ан-24, начиная с 1967 года. Приходилось лететь однажды в кабине Ан-24 в качестве пассажира на месте позади первого пилота (свободное кресло). Наблюдал за действиями экипажа при взлёте и посадке, посадку в условиях сильного бокового ветре в аэропорту Рощино, посадку в аэропорту Сургут в условиях сильного дождя и низкой 150-200 м облачности в ночное время в начале 90-х. Поэтому Ан-24 респект. Надежная машина.
444 Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 00:10
Ну, вы не подвели Анонимный бюджетный тролль лично проверил языком надежность и посадку разрешает
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