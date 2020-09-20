Во Франции состоится суд по иску родственников жертв крушения рейса «Тюмень – Сургут», которое произошло восемь лет назад

Апелляционный суд Франции постановил начать слушания в суде Тулузы по существу по иску родственников жертв авиакатастрофы, произошедшей под Тюменью 2 апреля 2012 года. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Коммерсантъ».

Иск на производителя самолета, компанию Avions de transport regional (GIE ATR — франко-итальянский концерн) был подан еще в 2013 году. В качестве соответчика к делу привлекли российскую Utair. Адвокаты потерпевших объяснили это решение нежеланием российского ответчика «выплачивать нормальные компенсации пострадавшим». По данным «Ъ», семьи получили только обязательные страховые выплаты, а также материальную помощь от властей. От компании-перевозчика им предлагалось всего по 150 тысяч рублей на каждого члена семьи.

«Понимая, что им уже не удастся избежать суда по французскому законодательству, они начали обзванивать наших клиентов, и за нашей спиной предложили им мизерные компенсации взамен на мировое соглашение, хотя до этого то же самое предложение по компенсациям нами было отклонено», – рассказал изданию адвокат потерпевших Давид Кухалашвили, комментируя решение апелляционного суда Франции.

В ходе следствия выяснилось, что ATR-72 российской авиакомпании Utair разбился из-за обледенения, суд признал виновниками трагедии погибшего пилота и двух техников наземной службы, не обработавших лайнер перед вылетом. Шанс на получение компенсации во Франции родственникам погибших дают найденные конструктивные недостатки ATR.

В результате крушения самолета, летевшего из Тюмени в Сургут, погибли 30 пассажиров из 44 находившихся на борту. Еще трое скончались позже. Среди погибших были сотрудники Сургутнефтегаза и ООО «Газпром трансгаз Сургут».