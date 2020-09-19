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​Сургутяне восстали против «Лас-Вегаса» и «Хуторянки»

Жители коттеджного поселка в Сургуте пожаловались в прокуратуру на шумного соседа

​Сургутяне восстали против «Лас-Вегаса» и «Хуторянки»
Фото: vk.com/lasvegassurgut

Жители коттеджного поселка в 37 микрорайоне Сургута обратились в прокуратуру с заявлением на шумного соседа — владельца гостевого дома «Сургут-Лас-Вегас», известного места, в котором постоянно проходят вечеринки.

Как передает СТВ, недвижимостью на скандальном земельном участке распоряжается сургутянин Антон Гаврилюк, который сдает место в аренду всем, кто хочет потусить. Коронавирусные ограничения не останавливают: ранее siapress.ru сообщал, что в ходе одной из таких вечеринок полиция задержала несколько гостей. Один из них — ведущий Артур Хамитов — позже пригрозил соседу, которым оказался генеральный директор телекомпании «Сургутинформ-ТВ» Игорь Ярош, в отместку за вызванную полицию крутить песню Софии Ротару «Хуторянка» круглые сутки.

«Дом сдают в аренду, и люди, живущие рядом, не могут нормально спать. Все соседи вынуждены вызывать полицию, потому что шум стоит постоянно: крики, музыка, караоке, скандалы. А здесь живут семьи с детьми, пожилые люди, — прокомментировал тогда Игорь Ярош. — Пусть включает «Хуторянку» и будет готов, что каждые 15 минут будет приезжать полиция».

Решить проблему мирным путем, судя по всему, не удалось. Предприниматель Антон Гаврилюк в беседе с журналистами заявил, что это его бизнес, он кормит семью, и закрываться в ущерб себе он не намерен. Один из выходов, по его мнению, — это купить проблемный дом и спать спокойно. Судя по действиям соседей, с таким вариантом решения проблемы они не согласны.


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19 сентября в 12:45, просмотров: 3623, комментариев: 3
Комментарии:
вера
не нравится
19 сентября в 19:19
Давно пора
Флудер
не нравится
20 сентября в 11:23
Скотина-террорист. Если даже в "малой долине нищих" такие проблемы, что говорить про жителей простых домов. Дебилы-соседи - и никуда не денешься.
Мономах
не нравится
Сегодня в 07:49
Это долина лузеров❗️
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