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Санитария в норме: сургутские чиновники проехались по школам

Замглавы Сургута Анна Томазова проверила соблюдение санитарных норм в школах

Санитария в норме: сургутские чиновники проехались по школам
vk.com/vadim.shuvalov

Санитарные нормы соблюдаются: к такому выводу пришла заместитель главы Сургута Анна Томазова после недавнего визита в очередную городскую школу — на сей раз в десятую.

Представители учебного заведения рассказали, что к выполнению всех требований, которые диктует нынешняя ситуация с распространением коронавируса, уже привыкли. Каждое утро — измерение температуры всех школьников, обработка рук санитайзером, распределение потоков входящих и выходящих воспитанников. Для решения последней задачи даже открыли две пожарные лестницы.

Регулярное проветривание и увеличенные перемены — необходимость для учебного заведения, в котором одновременно находится 1300 детей. Дезары работают постоянно — во время уроков они стоятв рекреациях, а на переменах меняются с детьми местами: пока ученики отдыхают, обеззараживающее оборудование трудится в классах.

Кстати, оборудование закуплено на муниципальные средства, подчеркивает глава города Вадим Шувалов: «Если кто-то будет собирать с вас деньги на школьные дезары, не соглашайтесь».


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Сегодня в 10:34, просмотров: 85, комментариев: 0
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