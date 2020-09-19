Сегодняшний субботник в Сургуте пройдет в соревновательной форме «Чистых игр»

Уборка мусора на субботнике — это прежде всего весело, решили в Сургуте: сегодня в городе пройдет командный экологический квест «Чистые игры».

«Формат разработан специально для условий пандемии — команды стартуют с интервалом в пять минут, чтобы минимально пересекаться между собой. Задача игроков — набрать максимальное количество баллов за сбор и сдачу мусора, обеспечение его сортировки, фото и геофиксацию в мобильном приложении. Статистика игр ведется в реальном времени», — комментирует глава Сургута Вадим Шувалов.

Старт назначен на полдень сразу на четырех площадках — мусор будут убирать играючи в лесу возле «ЖК «Любимый» (это на улице Университетской), рядом с перинатальным центром, в конце улицы Киртбая, а также за торговым домом «Купец».

Среди участников — 15 команд. Присоединиться к ним можно на официальном сайте «Чистых игр».

Кстати, также сегодня в городе пройдут еще два мероприятия, посвященные Всемирному дню чистоты: ранее siapress.ru сообщал, что субботники пройдут в лесу возле ТРЦ «Аура» и на берегу Черной речки.