16+
Логотип Сиапресс
USD  75,0319   EUR  88,9578  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Аэрофлот не пустил сургутян на распродажу

Распродажу билетов на авиарейсы по России устроил Аэрофлот — Сургута в списке нет

​Аэрофлот не пустил сургутян на распродажу
Фото: pixabay.com

В грандиозной распродаже билетов на авиарейсы по России, который устраивает Аэрофлот, Сургута нет.

Акция касается рейсов, которые авиакомпания планирует выполнять с 23 сентября 2020 года по 31 мая 2021-го: об этом представители перевозчика написали на официальной странице в Facebook.

«Ловите скидки до 50 процентов», — говорят в авиакомпании. Можно слетать в Москву и уехать обратно в Екатеринбург, Челябинск, Нижневартовск, Томск, Омск, Новосибирск, Барнаул, Новый Уренгой, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск, Иркутск, Абакан, Якутск, Нижний Новгород, Воронеж, Пензу, Санкт-Петербург, Казань, Самару, Волгоград, Ростов, Пермь, Уфу, Краснодар, Ставрополь, Минеральные воды, Махачкалу, Сочи, Анапу, Астрахань, Белгород, Саратов, Ульяновск, Мурманск, Владикавказ, Хабаровск, Владивосток.

Распродажи устраивает не только Аэрофлот. Так, ранее о 50-процентных скидках объявляла авиакомпания S7. Таким образом перевозчики пытаются привлечь больше пассажиров на рейсы — напомним, что авиационная отрасль оказалась одной из самых пострадавших от эпидемии коронавируса, о чем, кстати, накануне в эфире siapress.ru рассказывал генеральный директор АО «Аэропорт Сургут» Евгений Дьячков. Государственная поддержка отрасли была оказана, но по свидетельству менеджера, она носила скорее моральный характер: денежные средства выделили, но все нужды они, конечно, не закрыли.


нравится (3) не нравится (3)
19 сентября в 13:15, просмотров: 2562, комментариев: 1
Комментарии:
ieroglif8
не нравится
20 сентября в 06:15
..................!!!

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Общественники обвинили власти Нефтеюганска в устранении от решения проблем с опасными дорогами к школам 2309
  2. ​Стало плохо во время записи эфира: умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов 1566
  3. ​Тюменские хирурги удалили пациентке опухоль весом 35 кг 1342
  4. ​Капремонт в Югре сбился с графика 1283
  5. ​Синоптики предупредили югорчан о неблагоприятной погоде 1274
  6. ​Югорчане потратили на страховку 11 миллиардов рублей 1104
  7. ​Родственники жертв авиакатастрофы под Тюменью получили шанс получить компенсацию во Франции 1074
  8. ​В Тюмени открыли парк, посвященный 30-летию дружбы России и Кореи 1066
  9. ​В Югре стали чаще совершать преступления 903
  10. ​Михаил Мишустин разрешил россиянам летать в Белоруссию 745
  1. ​Эдуард Иваницкий: «Мы как занюханный колхоз, который радуется приезду Киркорова...» 14876
  2. Евгений Дьячков: «Как ни странно, государство сдержало обещания о гарантированных выплатах в поддержку авиаотрасли» 9261
  3. Сургутнефтегаз сохранил лидирующую позицию в рейтинге крупнейших компаний страны 9145
  4. Жители Сургута пожаловались на незаконный ларек 6758
  5. В Сургуте неизвестным веществом отравились два подростка 6332
  6. ​Наталья Комарова начала перетряхивать правительство Югры 5351
  7. Под Сургутом столкнулись три легковушки 5178
  8. ​В Ханты-Мансийске полицейские раскрыли кражу шашлыков с помощью собаки 4597
  9. ​Семье умершего от отравления школьника в Сургуте оказывают психологическую помощь 4505
  10. Афиша Сургута на выходные 19-20 сентября 4251
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 642342
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 268546
  3. ​Кто такой Зятек? 57355
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 52572
  5. ​Жительница Нефтеюганска продала горожанам путёвки, но деньги присвоила себе 32733
  6. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 30700
  7. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 30188
  8. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 23293
  9. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 23076
  10. Слишком много истории?.. 22483

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика