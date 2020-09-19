Распродажу билетов на авиарейсы по России устроил Аэрофлот — Сургута в списке нет

В грандиозной распродаже билетов на авиарейсы по России, который устраивает Аэрофлот, Сургута нет.

Акция касается рейсов, которые авиакомпания планирует выполнять с 23 сентября 2020 года по 31 мая 2021-го: об этом представители перевозчика написали на официальной странице в Facebook.

«Ловите скидки до 50 процентов», — говорят в авиакомпании. Можно слетать в Москву и уехать обратно в Екатеринбург, Челябинск, Нижневартовск, Томск, Омск, Новосибирск, Барнаул, Новый Уренгой, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск, Иркутск, Абакан, Якутск, Нижний Новгород, Воронеж, Пензу, Санкт-Петербург, Казань, Самару, Волгоград, Ростов, Пермь, Уфу, Краснодар, Ставрополь, Минеральные воды, Махачкалу, Сочи, Анапу, Астрахань, Белгород, Саратов, Ульяновск, Мурманск, Владикавказ, Хабаровск, Владивосток.

Распродажи устраивает не только Аэрофлот. Так, ранее о 50-процентных скидках объявляла авиакомпания S7. Таким образом перевозчики пытаются привлечь больше пассажиров на рейсы — напомним, что авиационная отрасль оказалась одной из самых пострадавших от эпидемии коронавируса, о чем, кстати, накануне в эфире siapress.ru рассказывал генеральный директор АО «Аэропорт Сургут» Евгений Дьячков. Государственная поддержка отрасли была оказана, но по свидетельству менеджера, она носила скорее моральный характер: денежные средства выделили, но все нужды они, конечно, не закрыли.