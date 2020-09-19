Строительство дома в сургутском ЖК «Кедровый» завершено

Наконец отпразднуют новоселье 84 дольщика сургутского ЖК «Кедровый»: дом №5 в жилом комплексе после долгих перипетий, наконец сдан в эксплуатацию, принимать его приехали чиновники админитсрации города во главе с градоначальником Вадимом Шуваловым и представители окружного правительства, включая замгубернатора Андрея Зобницева.

«Это очень радостное событие! Завершить долгострой удалось благодаря совместной работе с правительством округа, заместителем губернатора ХМАО-Югры Андреем Зобницевым. Отдельно выражаю благодарность застройщику — компании «Сургутспецжелезобетонстрой» и «Сургутнефтегазбанку», который кредитовал строительство», — отметил глава Сургута.

Напомним, что первоначально дом возводился компанией «СеверСтрой»; с мая 2019 года он находился в процессе достройки — инвестором выступила компания «Сургутспецжелезобетонстрой», чьи представители, также побывав на сдаче объекта, уже отметили: опыт с достраиванием проблемных объектов положительный, можно присмотреться и к другим домам, дольщики которых до сих пор ждут решения проблемы.

Выгода для «Сургутспецжелезобетонстроя» понятна: за сданный дом в «Кедровом» застройщик получил четыре земельных участка, на которых в ближайшее время намерен развернуть строительство.

В ЖК «Кедровый» же также продолжатся работы: еще один инвестор здесь достраивает соседний шестой дом — о сдаче пока речь не идет, но по словам представителей компании, за дело взялись активно.