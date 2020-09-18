Полицейские Сургута изъяли у «закладчиков» 1,5 кг наркотиков

В Сургуте задержан 23-летний парень и 20-летняя девушка, которых подозревают в покушении на сбыт наркотиков. У молодых людей изъяли 1,5 килограмма запрещенных веществ растительного и синтетического происхождения. Выйти на след злоумышленников удалось во время отработки оперативной информации.

Полицейские задержали пару в лесном массиве. В рюкзаке у парня было 980 граммов «синтетики», у девушки изъяли 0,20 грамма запрещенного вещества.

«В дальнейшем в ходе обыска по месту жительства задержанных полицейские обнаружили и изъяли еще более 570 граммов различных наркотических средств как синтетического, так и растительного происхождения. Большая часть наркотиков была спрятана на балконе в пластиковом ведре. Также изъяты электронные весы, полимерные пакетики, изоляционные ленты – все это злоумышленники использовали для упаковки наркотиков с целью дальнейшей реализации. Молодые люди пояснили, что распространяли наркотические средства путем изготовления «тайников-закладок», – рассказали в пресс-службе городской полиции.

Молодые люди арестованы. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что в Сургуте правоохранители и прокуратура устанавливают причины смерти 15-летнего подростка, который, по предварительным данным, умер от отравления психоактивными веществами.