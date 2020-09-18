В деле о смерти сургутского подростка от отравления психоактивными веществами появились новые подробности

В Сургуте состоялось внеочередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних после отравления двух школьников. 15-летний подросток скончался, его одноклассница госпитализирована в четверг, 15 сентября. Семьям детей городские власти готовы оказать необходимую психологическую поддержку. Правоохранители проводят проверку по факту ЧП – предстоит установить, каким именно веществом отравились школьники, и где они его взяли.

«Даны поручения по оказанию соответствующей помощи – психологической, социальной – семьям подростков, с которыми случилось чрезвычайное происшествие, и необходимого психологического сопровождения их одноклассникам», – сообщила ТАСС заместитель главы администрации Сургута Анна Томазова.

Предполагается, что подросток умер после отравления психоактивными веществами. «СургутИнформТВ» сообщает, что школьники могли найти запрещенные вещества у взрослого родственника, который якобы является фигурантом уголовного дела о распространении наркотиков. Официально эта информация не подтверждена.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, окружная прокуратура начала проверку по факту происшествия. Надзорное ведомство даст оценку работе местной полиции, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, работникам образовательных и медицинских организаций, призванных выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении.