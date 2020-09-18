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Афиша Сургута на выходные 19-20 сентября

Развлечения Сургута онлайн

Афиша Сургута на выходные 19-20 сентября

Выставка в честь 20-летия югорского моста

Визитная карточка Сургута – мост через реку Обь – отметил в этом году свое 20-летие. Бесспорно, он до сих пор остается одним из красивейших мест, которые оставляют свой отпечаток в памяти каждого, кто хотя бы раз побывал в Югре. Именно поэтому художники изобразили югорский мост на своих карикатурах, а местный музей – собрал работы в одну онлайн-выставку.

Концертная программа для детей «Путешествие по симфоническому оркестру»

Выходные принято проводить с семьей и, если хочется чего-то еще, помимо просмотра мультфильма или чтения сказок, то эта музыкальная программа от сургутской филармонии идеально подойдет для ребят любого возраста.

Онлайн-спектакль «Преступление и наказание»

Спектакль представлен очень интересно: здесь будут две линии повествования. Про человека, который совершил преступление, а затем – история его разоблачения. Помимо самого Раскольникова, большую роль будут играть Порфирий Петрович и Соня.


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Сегодня в 15:29, просмотров: 293, комментариев: 0
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