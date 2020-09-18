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​Согреемся! С 21 сентября в жилых домах Сургута начнут включать отопление

До 26 сентября во всех домах Сургута нагреются батареи

​Согреемся! С 21 сентября в жилых домах Сургута начнут включать отопление
Фото: surgutgts.ru

С 21 по 26 сентября в Сургуте дадут отопление во всех жилых домах. Соответствующее постановление подписал глава города Вадим Шувалов.

«Дорогие сургутяне, в последнее время увеличилось количество обращений по поводу холода в квартире. Хочу отметить, что среднесуточная температура еще не достаточно низкая. Я принял решение и подписал постановление о запуска отопительного сезона с понедельника, 21 сентября. Сургут – северный город. И мы не всегда попадаем под общие нормы и правила. Для меня важно, чтобы у вас в доме было тепло», – отметил градоначальник.

Генеральный директор Городских тепловых сетей Василий Юркин подчеркнул, к началу отопительного сезона все готово: «Подключение теплоносителя в жилых домах будет проходить поэтапно. График запуска можно посмотреть на официальном сайте Городских тепловых сетей. До 26 сентября во всех сургутских квартирах появится тепло. Если этого не случилось, обращайтесь в диспетчерскую службу вашей управляющей компании. Мы совместно отработаем каждую заявку об отсутствии отопления».

В социальные учреждения города тепло начали подавать с начала сентября.

Стоит отметить, что по правилам отопление включают, когда температура воздуха несколько дней не превышает восьми градусов. В Сургуте, по прогнозу синоптиков, в ближайшую неделю днем столбики термометров будут подниматься к плюс 15, ночью опускаться ниже плюс пяти градусов.


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Сегодня в 14:57, просмотров: 302, комментариев: 0
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