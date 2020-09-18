В субботу, 19 сентября жители Сургута уберутся на берегу Черной речки и в лесу у «Ауры»

Масштабная уборка пройдет в Сургуте завтра, 19 сентября: субботник приурочен к Всемирному дню чистоты.

Субботник стартует в 11 утра в лесном массиве между ТРЦ «Аура» и ЖК «Четыре сезона» — он пройдет в течение трех часов, организуют активисты международного волонтерского движения «Сделаем!»

Дальнейшие события — на берегу протоки Черная (Кривуля) за Югорским трактом: там в рамках всероссийской акции «Чистый берег = чистая вода» (которая, в свою очередь, является частью долгосрочной экологической программы «С заботой о природе») волонтеры будут убирать мусор на береговой линии. Время субботника здесь — с 15.30 до 18.00.

«Программа «С заботой о природе» реализуется с 2014 года благотворительным фондом «В ответе за будущее», — отмечают организаторы. Всемирный день чистоты — еще более молодое мероприятие, впервые праздник отметили в 2018 году, при этом интерес к нему проявило большое число жителей. Так, 21 сентября 2019 года уборкой занимались более 200 тысяч россиян. Войти в это число и даже сделать его больше может любой сургутянин: достаточно поучаствовать в одном из двух субботников завтра.

«Кроме основной — природоохранной цели, задача организуемых акций — объединить общество, государство, СМИ и бизнес в одну команду для очистки страны от мусора, — комментирует сургутская команда организаторов. — В рамках мероприятий организуется раздельный сбор отходов, команды активистов проводят просветительские акции по теме обращения с отходами — раздельному сбору и переработке; как снизить личный и общественный экослед. Будет здорово, если жители Сургута, не останутся в стороне!»