В Сургуте девушка попала под колеса «Ваза»

В Сургуте «Ваз» сбил пешехода. Инцидент произошел накануне, 17 сентября, на улице Кукуевицкого.

«Около 20 часов 45-летний водитель, управляя автомобилем «Ваз», допустил наезд на 21-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девушка получила травмы», – рассказали в пресс-службе городской ГИБДД.

Отметим, что это не единственный раз, когда сургутяне попадают под колеса авто. Так, недавно мужчину сбили на Пролетарском проспекте. Водитель скрылся с места аварии, его ищут сотрудники ГАИ.