16+
Логотип Сиапресс
USD  75,1941   EUR  88,6313  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Сургуте сбили девушку, которая переходила дорогу

В Сургуте девушка попала под колеса «Ваза»

В Сургуте сбили девушку, которая переходила дорогу
фото: ГИБДД Сургута

В Сургуте «Ваз» сбил пешехода. Инцидент произошел накануне, 17 сентября, на улице Кукуевицкого.

«Около 20 часов 45-летний водитель, управляя автомобилем «Ваз», допустил наезд на 21-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девушка получила травмы», – рассказали в пресс-службе городской ГИБДД.

Отметим, что это не единственный раз, когда сургутяне попадают под колеса авто. Так, недавно мужчину сбили на Пролетарском проспекте. Водитель скрылся с места аварии, его ищут сотрудники ГАИ.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:28, просмотров: 38, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутнефтегаз сохранил лидирующую позицию в рейтинге крупнейших компаний страны 5905
  2. Под Сургутом столкнулись три легковушки 3551
  3. Жители Сургута пожаловались на незаконный ларек 2945
  4. В Сургуте неизвестным веществом отравились два подростка 2604
  5. Сургутянин пойдет под суд за попытку обменять фальшивые 500 евро на настоящие рубли 1890
  6. Накануне коронавирусом заразилось 76 югорчан 1603
  7. Следственный комитет завел уголовное дело против главы Белого Яра 1527
  8. ​В югорской «дочке» Газпромнефти без лишнего шума сменили руководителя 1408
  9. ​Югорчанин попросил Владимира Путина не убивать медведей 1219
  10. ​В середине лета в Югре на треть выросла смертность населения 1073
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 639807
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 267771
  3. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 52083
  4. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 23032
  5. В Сургутском районе 4-летний ребёнок отравился ртутью 19421
  6. ​В Сургутском районе ищут пропавшую с угодьев беременную женщину // ОРИЕНТИРОВКА 16658
  7. ​Житель Сургута ворвался в общежитие с автоматом в руках // ВИДЕО 15523
  8. ​Второй за сутки: в Нижневартовске продолжается атака на ТЦ 14414
  9. ​Собрали паровозик: вартовчанка получила травмы в столкновении трех машин 12213
  10. Аллея у Мемориала Славы в Сургуте стала местом сбора пьяных подростков 11424
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 639807
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 267771
  3. ​Кто такой Зятек? 56052
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 52083
  5. ​Жительница Нефтеюганска продала горожанам путёвки, но деньги присвоила себе 31552
  6. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 30210
  7. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 29651
  8. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 23032
  9. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 22995
  10. Слишком много истории?.. 21779

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика