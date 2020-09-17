Администрация собирается снести незаконный фруктовый ларек на улице 50 лет ВЛКСМ

Жители Сургута обнаружили незаконно установленный на парковке ларек по адресу 50 лет ВЛКСМ, 9. По мнению горожан, магазин не работает, однако занимает приличную часть территории:

«По кадастровой карте площадь, на которой установлен ларек, относится к нашей придомовой территории, лично моего соглашения, жильца этого дома, никто не спрашивал и не утверждал, что незаконно. Он занимает приличную часть парковочной площадки. К тому же они работали фиктивно, что очень подозрительно. Теперь там делают какие-то непонятные работы с закрытыми окнами, как вы понимаете, фрукты там больше не продают», – написал сургутянин на местном портале для жалоб.

В администрации проверили это заявление и, как оказалось, ларек действительно установлен незаконно – разрешения мэрии не было. Как только будут установлены данные гражданина, который установил сооружение, здание снесут.