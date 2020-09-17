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Жители Сургута пожаловались на незаконный ларек

Администрация собирается снести незаконный фруктовый ларек на улице 50 лет ВЛКСМ

Жители Сургута пожаловались на незаконный ларек
фото: Твой Сургут

Жители Сургута обнаружили незаконно установленный на парковке ларек по адресу 50 лет ВЛКСМ, 9. По мнению горожан, магазин не работает, однако занимает приличную часть территории:

«По кадастровой карте площадь, на которой установлен ларек, относится к нашей придомовой территории, лично моего соглашения, жильца этого дома, никто не спрашивал и не утверждал, что незаконно. Он занимает приличную часть парковочной площадки. К тому же они работали фиктивно, что очень подозрительно. Теперь там делают какие-то непонятные работы с закрытыми окнами, как вы понимаете, фрукты там больше не продают», – написал сургутянин на местном портале для жалоб.

В администрации проверили это заявление и, как оказалось, ларек действительно установлен незаконно – разрешения мэрии не было. Как только будут установлены данные гражданина, который установил сооружение, здание снесут.


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Сегодня в 17:12, просмотров: 186, комментариев: 0
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