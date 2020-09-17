Прокуратура Югры поручила провести проверку по факту отравления двух подростков из Сургута

В Сургуте два подростка отравились неизвестным психоактивным веществом. Один из них скончался. Окружная прокуратура поручила прокурору города провести проверку по данному инциденту.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц территориального органа внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, работникам образовательных и медицинских организаций, призванных выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также полноте принятых ими мер по пресечению незаконных действий в отношении детей, в том числе вовлечению их в совершение антиобщественных действий, употребление запрещенных веществ», –– рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Правоохранительные органы и следственным комитет региона также будут проводить собственную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.