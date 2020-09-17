Житель Сургута хотел обменять в банке фальшивые евро на настоящие рубли

В Сургуте молодой человек собирался поменять в банке фальшивые 500 евро на рубли. На горожанина завели уголовное дело.

По информации УМВД, сообщение об том поступило от кассира банка, которая и выявила признаки подделки у денежного билета Европейского банка.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 Уголовного Кодекса РФ «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», – рассказали в пресс-службе ведомства.