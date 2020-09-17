Глава Белого Яра подозревается в незаконном распределении квартир

Следственный комитет возбудил уголовное дело против главы поселения Белый Яр. Она подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, чиновница выделила муниципальное жилье 17 людям, которые в этом не нуждались.

«Своими действиями подозреваемая существенно нарушила права и законные интересы жителей Белого Яра, состоящих в списке граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда», – рассказали в пресс-службе СК Югры.

На данный момент ведется следствие, которое установит все обстоятельства произошедшего. Ранее глава Сургутского района уже комментировал эту ситуацию:

«Конкретно по Белому Яру: было куплено 400 квартир, 10 процентов было передано администрации для исполнения их полномочий. Есть понятие служебного найма, мэрия поселения заключила 21 договор, там один чиновник, остальные – врачи, учителя, преподаватели детской школы искусств и спортивных учреждений. Если прокуратура и следственный комитет найдут нарушения, то виновные ответят по закону», – подчеркнул Андрей Трубецкой.