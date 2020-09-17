Выручка 1814 миллиарда рублей: СНГ – вторая крупнейшая частная компания страны

Forbes опубликовал рейтинг 200 крупнейших частных компаний России по итогам 2019 года. Первое место в списке занял Лукойл с выручкой в 7 841 миллиард рублей. Вторую позицию сохранил за собой Сургутнефтегаз. Нефтяная компания со штаб-квартирой в Сургуте в прошлом году получила выручку в 1 814 миллиардов рублей. Оба лидера рейтинга потеряли в доходах. Так, в 2019-м выручка Сургутнефтегаза составляла 1 867 миллиарда.

В пятерку крупнейших компаний вошли X5 Retail Group (1734 млрд руб.), «Магнит» (1368,7 млрд руб.) и Татнефть (932,3 млрд руб.).

Также в список вошла авиакомпания «Ютэйр». С годовой выручкой в 86,3 миллиарда рублей она заняла 136 место.

Рейтинг компаний, которые контролируют частные лица, составлялся на основе данных по выручке за 2019 год.

Как сообщалось ранее, к концу второго квартала 2020 года стоимость ликвидных активов Сургутнефтегаза сократилась на 425 миллиардов рублей – до 3,311 триллиона рублей. Выручка компании от продажи нефти за первое полугодие 2020 года снизилась на треть.