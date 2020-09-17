Два человека получили травмы после тройного ДТП под Сургутом

Под Сургутом произошло тройное ДТП: столкнулось три легковушки. Инцидент произошел накануне, 16 сентября, на трассе «Сургут – Лянтор».

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, авария случилась в 13 часов дня. Столкновение произошло между автомобилями «Ниссан», «Шевроле» водителя и «Шкода», водители двух первых транспортных средств получили травмы. О том, кто виновен в ДТП и каковы обстоятельства инцидента – еще предстоит разобраться.

Напомним, что это не единичный случай в Югре. Так, совсем недавно в Сургуте на улице Аэрофлотской также произошло тройное ДТП. Пострадало два человека.