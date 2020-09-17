Медики Сургута рассказали, как себя чувствуют пострадавшие при крушении катера Зятька

Трое взрослых, пострадавших при крушении катера на реке Черная в Сургуте, идут на поправку. Одна женщина выписалась, двое – вскоре будут переведены на амбулаторное лечение. 3-летний ребенок, который получил самые серьезные травмы, переведен из реанимацию в обычную палату. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе Сургутской клинической травматологической больницы.

Трагедия на реке Черная произошла вечером 9 сентября. Катер, которым управлял известный в криминальных кругах Владимир Зятьков, врезался в баржу. Погибли четверо человек, в том числе капитан судна. Его супруга и еще трое пассажиров были госпитализированы.

Известно, что пострадавшие возвращались с «тихой охоты» и не доехали до стоянки 900 метров. Первую помощь после ЧП оказали очевидцы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Фото и видео предоставлено администрацией Сургута

12 сентября в Сургуте простились с жертвами крушения катера. Владимира Зятькова похоронили 13 сентября в Ишиме.