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Пьяный менеджер сургутского автосалона угнал машину с собственной работы // ВИДЕО

Полицейские задержали менеджера автосалона, который в пьяном угаре угнал машину с собственного места работы

Пьяный менеджер сургутского автосалона угнал машину с собственной работы // ВИДЕО

В Сургуте пьяный менеджер автосалона угнал «Ниссан» стоимостью порядка 430 тысяч рублей со своего места работы. На мужчину возбудили уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба местного УМВД, заявление написал директор организации. Полицейские после выезда на место преступления определили по камерам, что злоумышленник угнал транспортное средство прямо из ангара автосалона. Как оказалось, ему просто хотелось покататься после выпивки.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Также в отношении злоумышленника возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения», – рассказали представители ведомства.


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Сегодня в 15:43, просмотров: 242, комментариев: 0
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