На пенсионера из Сургута, который грозился выбросить ребенка из окна, заведут уголовное дело за угрозы силовикам

Пенсионер из Сургута, который ранее грозился выкинуть внука из окна, стал фигурантом уголовного дела: его обвиняют в угрозе нападения на сотрудников полиции.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета Югры, 68-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, угрожал силовикам, стучал кувалдой дверь и замахивался инструментов на полицейских.

«По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время оно будет соединено в одно производство с уголовным делом, возбужденным органами внутренних дел по факту незаконных действий, совершенных мужчиной в отношении своего внука», – прокомментировали представители регионального СК.