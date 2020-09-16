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​Житель Лянтора перевел лже-банкиру Сургутнефтегаза больше миллиона рублей

Мошенники обманывают сургутян, представляясь сотрудниками банка Сургутнефетгаза

​Житель Лянтора перевел лже-банкиру Сургутнефтегаза больше миллиона рублей

22-летний житель Лянтора лишился более миллиона рублей, доверившись лже-сотруднику банка ПАО «Сургутнефтегаз».

«Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка ПАО «Сургутнефтегаз». Звонивший сообщил о попытках кражи с банковского счета потерпевшего, и для пресечения преступления он попросил перевести все денежные средства на указанные им банковские карты. Таким образом, злоумышленник похитил более одного миллиона рублей», – сообщили в пресс-службе ОМВД Сургутского района.

Пострадавший сам обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Если преступника найдут, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

«В случае поступления звонков от сотрудников банка необходимо прекратить разговор и перезвонить самим на телефон горячей линии по номеру, указанному на обратной стороне банковской карты. Обязательно вновь вести номер, а не перезванивать на телефон, с которого поступал звонок», – напомнили стражи порядка.

Стоит отметить, что найти и наказать онлайн-мошенников достаточно сложно, потому что они чаще всего действуют из другого региона и используют IP-телефонию, которая позволяет скрыть реальные данные об абонентских номерах.


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Сегодня в 12:39, просмотров: 30, комментариев: 0
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