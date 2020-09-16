Прокуратура направила апелляционное представление по делу экс-главы Сургута Попова

Прокуратура Югры в установленный срок направила апелляционное представление на приговор бывшему главе Сургута Дмитрию Попову. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе ведомства. Однако до Сургутского городского суда документы еще не дошли.

«Апелляционное представление по делу Дмитрия Попова в суд не поступало. После того, как документы поступят, судья установит сторонам срок на подачу возражений», – сообщили в пресс-службе инстанции.

Эксперты отмечают, что формирование пакета документов может занять от двух недель до полутора месяцев. Дата заседания по рассмотрению апелляции будет назначена только после того, как документы поступят в суд ХМАО. Эта процедура может занять еще пару месяцев. Таким образом, следующего решения по своему делу Дмитрий Попов может прождать до конца года.

3 сентября Дмитрий Попов был оправдан Сургутским городским судом по делу о превышении должностных полномочий. Судья сочла, что в продаже песка, предоставлении субсидии совхозу «Северное» и покупке помещения под билдинг-сад не было состава преступления. Однако обвинитель не согласился с оправдательным приговором и подготовил апелляционное представление.