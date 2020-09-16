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​Президент РФ наградил сургутского профессора за заслуги перед Отечеством

Профессор Владимир Дарвин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

​Президент РФ наградил сургутского профессора за заслуги перед Отечеством
Владимир Дарвин. Фото Ирины Швец

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней Медицинского института СурГУ Владимир Дарвин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ президента России «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован 10 сентября 2020 года.

«Почётную награду Владимир Васильевич получил за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю работу», – сообщили в пресс-службе вуза.

Владимир Дарвин ежегодно успешно выполняет 250–300 операций в различных разделах хирургии. Одним из первых в стране он начал выполнять дуоденумсохраняющие резекции головки поджелудочной железы.

«Под руководством и при непосредственном участии Владимира Дарвина в городе Сургуте создан один из лучших в Российской Федерации Центр амбулаторной хирургии, специализированной эндокринной, бариатрической хирургии, что позволило значительно улучшить качественные и количественные показатели деятельности хирургической службы региона. В амбулаторных условиях ежегодно оказывается высококвалифицированная помощь свыше 1500 пациентам. Благодаря усилиям и авторитету профессора в городе Сургуте создаётся Центр нового вида помощи – органное донорство и трансплантация органов», – добавили в университете.

Владимир Дарвин ведет также нновационную и научную деятельность. На его счету 12 патентов на изобретение, около 550 научных статей, 14 методических и учебных пособий.

Профессор Дарвин ни раз становился гостем студии СИА-ПРЕСС. Он рассказывал о хирургических способах лечения морбидного ожирения, трудностях и достижениях в этой сфере, а также о программе трансплантации органов человека.


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Сегодня в 11:25, просмотров: 204, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 12:43
Поздравляю!

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