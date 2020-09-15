Две спортивные площадки были выделены Центру физической подготовки «Надежда»

В Сургуте у Центра физической подготовки «Надежда» появились новые спортивные площадки, которые, в основном, предназначены для игры в баскетбол и футбол. Помимо тренировок, на территории объектов будут проходить спортивные праздники, фестивали, мастер-классы, соревнования.

«Площадка эстетически привлекательна для проведения физкультурных и спортивных мероприятий. Она будет максимально задействована для организации занятости детей в летний период, как площадка временного пребывания детей, а также для жителей близ лежащих домов для пользования в свободном доступе круглогодично», – рассказали представители администрации.

За летний период подрядная организация «Кампа» выровняла асфальт, нанесла специальную разметку, установила новые ограждения и надлежащий спортивный инвентарь. На эти цели было выделено 2 361 583 рубля.