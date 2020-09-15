В Сургуте произошел пожар в 17-этажном доме, пострадал человек

В ночь на вторник, 15 сентября, на улице Захарова в Сургуте произошел пожар в 17-этажном жилом доме. На месте происшествия работали семь пожарных расчетов. Справиться с огнем удалось за 20 минут, однако жильцу квартиры, в которой произошло возгорание, потребовалась помощь медиков.

Спасателей вызвал очевидец, который увидел дым из окна четвертого этажа в соседней многоэтажке. Через пять минут на место прибыли первые подразделения. В это время соседи уже пытались вскрыть двери квартиры, в которой был пожар, чтобы спасти находившегося там мужчину.

«Когда мы попали в квартиру, то обнаружили, что у входа лежит мужчина. Он был в сознании, но надышался дымом. Мы вынесли его на улицу на носилках и передали специалистам «скорой помощи», – рассказал начальник караула 118 ПСЧ Геннадий Яковлев.

В пресс-службе ГУ МЧС по Югре отметили, что эвакуация жильцов не потребовалась, так как в доме сработала система дымоудаления.

«Через десять минут после прибытия огнеборцев пожар был локализован, еще через четыре – ликвидировано открытое горение. Тушение проводилось одновременно с двух направлений. Огнеборцы не позволили огню распространиться за пределы комнаты. В результате повреждена мебель и оргтехника на площади трех квадратных метра, квартира покрылась копотью. Спасенный мужчина госпитализирован», – уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неисправного компьютера.